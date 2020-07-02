"Кричала и покусала санитарку": в Николаеве мать не разрешала госпитализацию дочери с коронавирусом

Медики уточнили, что госпитализировать ребенка удалось со второй попытки после уговоров ее матери.

В Николаеве женщина больного коронавирусом ребенка отказалась, чтобы ее дочь госпитализировали без нее, и поскандалила с врачами.

Об этом рассказала и.о. главврача областной инфекционной больницы Светлана Федорова, пишет "Преступности.НЕТ".

По словам врача, 9-летнего ребенка с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вела себя неадекватно и, в конце концов, забрала ребенка с больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз. В итоге врачи уговорили мать госпитализировать ее ребенка.

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"Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка, - УНИАН), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали", - рассказала Федорова.

В управлении патрульной полиции Николаевской области сообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать ее ребенка, поэтому они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили.

На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за осложнения эпидситуации по COVID-19 разворачивают больницы "второй волны".

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