На встрече обсуждался, в частности, вопрос возвращения гражданских лиц, содержащихся в местах несвободы.

Украина настаивает на доступе Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он поделился, что улучшение условий содержания военнопленных и их возвращение на Родину было темой четырехсторонней встречи между ним, российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, главой делегации МККК в Украине Юргом Эглином и делегации МККК в России и Беларуси Борисом Мишелем.

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"Такая встреча состоялась впервые именно по инициативе украинской стороны", - подчеркнул Лубинец.

Он сообщил, что украинская и российская стороны отчитались о передаче пакетов и писем для военнопленных и договорились о продолжении выполнения этой гуманитарной миссии в 2025 году.

"Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость допуска МККК ко всем местам содержания украинских военнопленных с целью полноценного обеспечения выполнения МККК своего мандата и полного выполнения Женевских конвенций", - подчеркнул омбудсмен.

Кроме того, Лубинец добавил, что украинская сторона в очередной раз подчеркивала создание российской медицинской смешанных комиссий с целью верификации тяжелораненых и тяжелобольных и их приоритетной репатриации на родную землю, в соответствии с третьей конвенцией.

"Говорили о возвращении гражданских граждан, содержащихся в местах несвободы. Стороны договорились о продолжении взаимного обмена информацией по поиску пропавших без вести среди военнопленных", - написал Лубинец.

Из российского плена вернули 25 тяжелобольных и раненых украинцев

Как сообщал УНИАН, 15 января Украина вернула из российского плена 25 тяжелобольных и раненых украинцев. Это военные и гражданские.

Среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Самому молодому освобожденному - 24 года, а старшему - 60 лет.

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