Карантинные ограничения, по словам министра, были разработаны с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также опираясь на международный опыт.

В Украине с 8 января введены жесткие карантинные ограничения, а не локдаун, который предусматривает полную остановку всех процессов в стране.

Читайте такжеЗимний локдаун: в супермаркете Одессы к "запрещенным" товарам отнесли презервативыКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Прошли первые сутки с тех пор, как в Украине введены усиленные карантинные ограничения. Хочу отметить, что это не локдаун, как его сейчас называют, это жесткий карантин. Локдаун имеет определенные признаки, это практически полная остановка всех бизнесов, всех процессов в стране", - сказал министр.

Он отметил, что страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун, и там действуют строгие ограничения, которые не позволяют даже выйти из дома без предварительной записи.

"Однако только в Украине карантинные ограничения воспринимаются некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как квест под названием "обойти запреты". Ни в одной европейской стране еще не было такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения установленных ограничений. И ни в одной стране так активно не шли обсуждения относительно целесообразности действий власти во время пандемии", - сказал Степанов.

Он отметил, что эти карантинные ограничения "не были выдуманы президентом, премьером или министром здравоохранения просто потому, что мы так захотели". По его словам, эти нормы были разработаны с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также опираясь на международный опыт.

Читайте такжеСтепанов разгневался на скептиков украинской вакцины от COVID-19, советует "избавиться от комплексов""Когда мы вводим те или иные ограничения, мы учитываем так называемые законы эпидемиологии, которые при всем желании невозможно обойти. Оно все развивается по определенным принципам по траектории развития эпидемии в стране и по противодействию эпидемии. И именно с эпидемиологической точки зрения мы и вводим карантинные ограничения", - отметил Степанов.

Что этому предшествовало

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

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Автор: Екатерина Жирий