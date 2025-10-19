Сил обществу добавила успешная операция по деоккупации регионов Украины.

В конце 2022 года украинцы находились в состоянии шоковой эйфории и имели хорошее настроение, несмотря на войну. В этом им помогло ощущение победы над врагом после успешного украинского наступления и деоккупации ряда регионов. Об этом доктор философских наук, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха сказал в эфире телемарафона.

По его мнению, первая зима после начала полномасштабного вторжения была самой страшной. Однако при этом настроения украинцев были самыми оптимистичными за всю историю Украины.

"Кстати, удивительный феномен - именно в эту зиму у людей было лучшее настроение за всю историю Украины. Таких настроений, как в конце 2022 года, не было никогда. Это был феномен шоковой эйфории", - сказал Евгений Головаха.

Он объясняет это тем, что люди в один момент получили страшного врага и увидели, что его можно побеждать - ведь именно перед зимой произошло освобождение оккупированных россиянами в начале вторжения северных регионов Украины, а также части Харьковской и Херсонской областей.

Какие настроения у украинцев сейчас

Напомним, что по данным опроса КМИС, в обществе растет уровень тревожности. Больше всего ее испытывают люди старше 60 лет и жители Востока. А меньше всего - молодежь в возрасте 18-29 лет. По данным КМИС, женщины демонстрируют более высокий уровень ощущения смысла в жизни и счастья, а мужчины - рост уровня тревожности.

Ощущение смысла в жизни - ключевой психологический ресурс, который поддерживает внутреннюю устойчивость и способность адаптироваться к войне, сохраняется на самом высоком уровне (7,1 балла из 10) относительно всех остальных показателей. Самые высокие показатели наблюдаются у людей, живущих в городах.

В то же время, подавляющее большинство украинцев планируют строить свое будущее в Украине. Еще 11% ответили на этот вопрос отрицательно. Доля желающих планировать будущее в Украине, по сравнению с 2022 годом, упала почти на 6%. В то же время этот показатель выше, чем в довоенные времена - в 2020 году таких было 70%.

При этом 58 процентов украинцев говорят, что испытывают надежду, когда думают о будущем. Но 43 процента говорят, что испытывают и тревогу также.

