В то же время, 56% украинцев считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией.

Доля украинцев, которые считают Украину безнадежно коррумпированной, составляет 40%.Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Сейчас, по состоянию на начало октября 2025 года, 56% украинцев считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией. В то же время доля тех, кто считает Украину безнадежно коррумпированной - 40%", - говорится в опросе.

То есть, по данным социологов, между 2024 и 2025 годами восприятие улучшилось, хотя показатели остаются немного хуже показателей 2023 года.

Также исследование показало, что только 8% украинцев считают, что власть вообще нельзя критиковать (и доля тех, кто так думает, с 2024 года снизилась с 13%). Зато 90% согласны, что критика власти должна присутствовать (рост с 81% по сравнению с 2024 годом).

"В то же время большинство респондентов (58% из этих 90%) считают, что критика должна быть "взвешенной и конструктивной, чтобы не расшатывать ситуацию в стране". На именно жесткой и бескомпромиссной критике настаивает меньшинство - 32%. По сравнению с 2024 годом доля тех, кто настаивает на жесткой критике не изменилась, а доля тех, кто настаивает на конструктивной критике - выросла", - говорится в результатах опроса.

Опрос проведен 19 сентября - 5 октября среди 1008 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

