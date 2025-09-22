Уровень тревожности у украинцев растет, - результаты исследования КМИС

Однако на высоком уровне сохраняется ключевой психологический ресурс, который помогает адаптироваться к войне.

Уровень удовлетворенности жизнью у украинцев сохраняется на умеренном уровне (5,4 балла по 10-балльной шкале). О таких данных второй волны пилотного исследования благосостояния украинцев во время войны информирует Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что за полгода этот показатель демонстрирует постепенный рост.

"Самые высокие оценки фиксируются среди жителей сельской местности и жителей Запада, тогда как самые низкие - среди внутренне перемещенных лиц и жителей областных центров", - отмечают в КМИС.

При этом украинцы в целом оценивают свое чувство счастья на среднем уровне (5,6 баллов из 10). По данным социологов, этот показатель является неизменным за последние полгода. Самые высокие оценки фиксируются среди людей до 45 лет, самые низкие - среди людей старше 60 лет.

В КМИС отмечают, что уровень тревожности растет: почти каждый второй украинец чувствует ее на высоком уровне. Больше всего тревоги - у людей старше 60 лет и у жителей Востока, а меньше всего тревоги демонстрирует молодежь в возрасте 18-29 лет.

В то же время, ощущение смысла в жизни - ключевой психологический ресурс, который поддерживает внутреннюю устойчивость и способность адаптироваться к войне, сохраняется на самом высоком уровне (7,1 балла из 10) относительно всех других показателей. Самые высокие показатели наблюдаются у людей, живущих в городах, не являющихся областными центрами и у людей в возрасте 30-44 года. Жители Востока и внутренне перемещенные лица имеют более низкий уровень ощущения смыслов в жизни, однако этот показатель все равно остается выше среднего значения.

По данным КМИС, женщины демонстрируют более высокий уровень ощущения смысла в жизни и счастья, а мужчины - рост уровня тревожности. Эти различия указывают на различные эмоциональные реакции на длительные социальные вызовы. В частности, ощущение смысла в жизни - у женщин сохраняется на уровне 7.2, а у мужчин - 7, а счастье - соответственно 5.7 и 5.5, уровень тревожности - 5.8 и 4.9.

Несмотря на постепенный рост удовлетворенности жизнью, старшие люди, которым за 60 лет, демонстрируют более низкий уровень счастья и более высокую тревожность по сравнению с молодежью. Зато молодежь является более эмоционально динамичной - испытывает как высокий уровень счастья, так и сильные колебания тревожности.

Восток остается наиболее уязвимым, и это отражает влияние длительных боевых действий и нестабильности в сфере безопасности. Тогда как Запад демонстрирует худшую эмоциональную динамику, что, по мнению авторов, может быть следствием увеличения количества воздушных тревог и обстрелов в регионе во втором полугодии 2024 года.

"Несмотря на стресс, тревожность и потери, украинцы сохраняют высокое чувство смысла в жизни - этот показатель остается стабильно высоким и даже демонстрирует потенциал к росту в условиях затяжного кризиса. Зато другие индикаторы благосостояния - удовлетворенность жизнью, счастье, тревожность - остаются на умеренном уровне, что соответствует чрезвычайным условиям, в которых живет страна. Ощущение смысла - это не только психологическая опора, но и мощный ресурс действия и адаптации, который поддерживает эмоциональную устойчивость людей и укрепляет общественную сплоченность", - считает партнер Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор исследования Елена Литвинова.

Справка

Исследование реализовано Агентством по разработке импакт стратегий Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Киевским международным институтом социологии (КМИС) при содействии сообщества Social Value Ukraine, которое представляет в Украине международную сеть Social Value International. Опрос проводился в декабре 2024 года методом телефонных интервью (CATI) и охватил 1000 респондентов с подконтрольных правительству Украины территорий.

