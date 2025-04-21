По словам эксперта, вряд ли мигранты будут рожать больше детей, чем украинцы.

Чтобы покрыть нехватку трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить мигрантов из Азии, однако их можно рассматривать с двух сторон, а именно привлечение к рынку труда и с демографической ситуации. Такое мнение высказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "РБК-Украина".

"Многие предприниматели говорят, что сейчас не хватает рабочей силы. Но надо учесть, что после окончания войны будет демобилизация, а еще где-то два с половиной миллиона украинцев вернутся из-за границы, которых тоже надо будет трудоустраивать. А если рабочие места будут заняты, то это может вызвать волну миграции наших граждан за границу, но уже не из-за войны, а из-за нехватки работы", - отметил демограф.

В то же время Гладун подчеркнул, что мигранты вряд ли могут увеличить количество населения в Украине, поэтому это, по его мнению, демографическую ситуацию не улучшит.

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"Опыт других стран показывает, что мигранты, у которых уровень жизни такой же как и в среднем по стране, имеют такое же демографическое поведение как у коренного населения. То есть много рожать они не будут. Если уровень жизни у мигрантов ниже, чем у населения, они начинают создавать анклавы и рождаемость там больше. Такое наблюдается во всех странах Западной Европы. В Лондоне есть районы, где вообще нет белого населения. И под Парижем есть такие анклавы. Марсель вообще разделен на две части: в одной живут французы, в другой - африканцы и арабы", - объяснил эксперт.

По его словам, таким образом не происходит никакой интеграции, а создается параллельное общество, которое разрушает идентичность страны, куда приехали иностранцы.

"Даже если мигранты в Украине начнут рожать много детей, то нашим социальным службам надо будет выплачивать им пособие. То есть людям, которые ничего не внесли в развитие страны, надо будет платить. Поэтому мысль, что приедут иностранцы, вместо нас здесь будут работать и решать наши проблемы - это иллюзия. К этим процессам надо относиться крайне осторожно. Лучше принимать меры демографической политики, направленных на свое население", - считает демограф.

Гладун добавил, что на демографию в Украине могут повлиять помощь молодым украинским семьям, внедрение программы поддержки, выплаты, которые были во время президентства Виктора Ющенко, когда помощь на ребенка зависела от очередности рождаемости. По его словам, отмена такой формы выплат негативно повлияла на демографическое развитие.

"Надо повышать размер помощи при рождении, создавать условия гибкого рабочего дня для матерей с детьми и так далее. Мы должны опираться на собственные силы и ресурсы, иначе будущего в стране не будет. Потому что лет через 100 в Украине не останется украинцев в нашем современном понимании. Западная Европа не справилась с политикой мультикультурности, о которой говорили с 50-х годов прошлого века. Она потерпела крах. Имею большие сомнения, что в Украине она сработает", - подытожил доктор экономических наук.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

Также Александр Гладун отметил, что население Украины из-за войны уменьшилось на 8 млн. По его словам, демографическая ситуация является плохой, однако она и не может быть хорошей во время боевых действий, ведь сокращается рождаемость и повышается смертность.

В то же время демограф Лидия Ткаченко назвала страны с наибольшим количеством трудоустроенных украинцев. Она отметила, что речь идет о Польше и Германии. Однако по сравнению с Польшей, в Германии меньший процент трудоустроенных украинцев, добавила Ткаченко, в частности, из-за более жестких требований к знанию языка.

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