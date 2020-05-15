цей матеріал доступний українською

В некоторых областях уже начинаются выплаты надбавок медикам за апрель - Степанов

13:51, 15 мая 2020
Общество
21 0
В Минздраве отчитались о выплатах надбавок / фото УНИАН

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании о предотвращении распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеМинздрав предлагает с 1 июля повысить медработникам зарплаты до 50%

Степанов сообщил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

«Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такой тяжелый и ответственный труд не получит последний врач, который борется с коронавирусом», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 14 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что почти все регионы выплатили за март 300% надбавки медикам, работающим с больными COVID-19.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter