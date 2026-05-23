Почему у граждан изымают телефоны во время прохождения ВЛК: ответ ТЦК

В ТЦК объясняют изъятие телефонов во время ВЛК соображениями безопасности.

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили, почему применяют тактику изъятия мобильных телефонов у граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщила представительница Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук в интервью "Суспильному", ВЛК является режимным объектом, где одновременно находится значительное количество военнослужащих, а использование телефонов может создавать риски.

"Что касается использования мобильных телефонов. Например, гражданин проходит ВЛК. Это режимный объект, где находится большое количество личного состава. Использование мобильных телефонов может влиять на безопасность других военнослужащих. Пока человек не изучен психологически, он не прошел ВЛК, где гарантии того, что этот человек не работает с представителями Российской Федерации и не может передать им координаты размещения?" – отметила Ляшук.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что количество жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизационных мероприятий выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Он также подчеркивал, что изъятие мобильных телефонов сотрудниками ТЦК у граждан является незаконным.

Лубинец подчеркивает необходимость создания рабочей группы при Министерстве обороны с участием омбудсмена по вопросам защиты людей в ТЦК.

