Кабмин намерен вывести из 'тени' 2 миллиона уклонистов, которые годами не выходят из дома

Правительство работает над механизмом, который привлечет в экономику или в вооруженные силы около 2 миллионов украинских мужчин, которые не обновили военно-учетные данные и фактически скрываются от мобилизации. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона.
По его словам, нужно найти варианты, как вывести этих граждан из "серой зоны".
"Мы работаем с Министерством обороны для того, чтобы этот ресурс привлечь в экономику и на нужды сил обороны. Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать", – заявил министр.
Соболев отметил, что у тех, кто сейчас скрывается от государства, должна быть альтернатива: либо официальное трудоустройство и уплата налогов, либо служба в армии.
По словам чиновника, сейчас украинская экономика страдает от нехватки рабочих рук, в том числе и в стратегически важных отраслях, где работникам гарантирована бронь от мобилизации.
"Найти работу с бронью абсолютно возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на оборону", – подчеркнул министр экономики.
Как писал УНИАН, Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, повысив минимальный уровень зарплаты для бронирования до 25 941 грн, тогда как для прифронтовых территорий оставили порог в 21 618 грн. Также работников, имеющих отсрочку и работающих по совместительству, будут учитывать при бронировании только по основному месту работы.
Также мы рассказывали, что, по словам главнокомандующего Александра Сырского, в рамках новой армейской реформы механизм поэтапной демобилизации уже определен командованием и сейчас прорабатывается на уровне бригад, а завершить подготовку решений планируют до конца мая. Военные, которых уволят со службы, получат отсрочку от повторной мобилизации, продолжительность которой будет зависеть от времени пребывания на фронте.