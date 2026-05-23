Кабмин намерен вывести из 'тени' 2 миллиона уклонистов, которые годами не выходят из дома

Мужчины, которые не обновили свои учетные данные, сейчас и в армии не служат, и в экономике не работают.

Правительство работает над механизмом, который привлечет в экономику или в вооруженные силы около 2 миллионов украинских мужчин, которые не обновили военно-учетные данные и фактически скрываются от мобилизации. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона.

По его словам, нужно найти варианты, как вывести этих граждан из "серой зоны".

"Мы работаем с Министерством обороны для того, чтобы этот ресурс привлечь в экономику и на нужды сил обороны. Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать", – заявил министр.

Соболев отметил, что у тех, кто сейчас скрывается от государства, должна быть альтернатива: либо официальное трудоустройство и уплата налогов, либо служба в армии.

По словам чиновника, сейчас украинская экономика страдает от нехватки рабочих рук, в том числе и в стратегически важных отраслях, где работникам гарантирована бронь от мобилизации.

"Найти работу с бронью абсолютно возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на оборону", – подчеркнул министр экономики.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, повысив минимальный уровень зарплаты для бронирования до 25 941 грн, тогда как для прифронтовых территорий оставили порог в 21 618 грн. Также работников, имеющих отсрочку и работающих по совместительству, будут учитывать при бронировании только по основному месту работы.

Также мы рассказывали, что, по словам главнокомандующего Александра Сырского, в рамках новой армейской реформы механизм поэтапной демобилизации уже определен командованием и сейчас прорабатывается на уровне бригад, а завершить подготовку решений планируют до конца мая. Военные, которых уволят со службы, получат отсрочку от повторной мобилизации, продолжительность которой будет зависеть от времени пребывания на фронте.

