Квартира или дом уклониста могут быть конфискованы.

Завтра, 16 июля, истекает определенный законом срок, в который военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделает, грозят крупные штрафы, а при определенных обстоятельствах - даже конфискация жилья. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Как отмечает издание, когда уполномоченный представитель ТЦК выносит постановление о наложении штрафа, дело передается в исполнительную службу. Уже на следующий день после этого открывается исполнительное производство, и гражданин попадает в Единый реестр должников.

В первую очередь исполнительная служба будет пытаться взыскать средства должника в национальной и иностранной валютах, а также другие ценности, в частности те средства, которые хранятся на банковских счетах должника.

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"С учетом цифровизации многих процессов процесс взыскания может быть достаточно быстрым, и должники, которые злостно уклоняются от мобилизации, могут в один день оказаться без средств (сначала) и имущества (если средств на счете недостаточно)", - отмечает "Судебно-юридическая газета".

Так, если средств на счетах должника и движимого имущества окажется мало для уплаты штрафа, исполнительная служба попытается взыскать их за счет недвижимого имущества - квартиры, дома, земельного участка, объектов незавершенного строительства. Издание отмечает, что взыскание квартиры или дома, в которой фактически проживает должник, будут взимать в последнюю очередь.

Однако это станет возможным только в том случае, если общая сумма долга превышает 20 размеров минимальной заработной платы. Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн. Таким образом, конфисковать жилье должника могут в случае, если ТЦК навыписывает гражданину штрафов на сумму более 160 тысяч грн, и их нечем будет оплатить.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после 16 июля в Украине появятся новые участники мобилизационной эпопеи, а именно - работники "Укрпочты". Согласно закону, начиная с 17 июля, представители ТЦК будут иметь право отправлять военнообязанным повестки по почте.

По словам народного депутата Александра Федиенко, все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции. Но ТЦК должно провести соответствующие юридические, процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином. Те люди, которые по определенным причинам не смогли обновиться до 16, могут прийти позже и обновиться. Если они обновятся - в том же Административном кодексе выписано, что на таких людей не накладывается административный штраф. Поскольку эти люди сами устранили административное правонарушение.

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