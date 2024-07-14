По словам Олега Синютки, чтобы человек был готов служить, его надо мотивировать, а не запугивать.

Около 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в эфире Киев24 заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Олег Синютка.

По его словам, для того, чтобы человек был готов служить, его надо мотивировать, а не запугивать.

"Есть решение, которое, наверное, никто не будет менять, что в результате необновления данных на людей, которые не обновили данные, будут наложены штрафы. Они достаточно высокие и поэтому, мне кажется, сегодня надо проанализировать полностью все данные", - отметил нардеп. Видео дня

По его прогнозам, количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать нескольких миллионов.

"Это, наверное, где-то 6-7 миллионов украинцев будут иметь необновленные данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать. Наверное, надо вернуться к законопроекту, который мы зарегистрировали, и его принять. Все-таки думаю, что это было правильно", - резюмировал Синютка.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, могут ли забрать жилье и авто за неявку в ТЦК. Юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка и Андрей Бойко сообщили, что если уже есть постановление руководителя ТЦК о наложении штрафа, то он должен быть оплачен в течение 15 дней с момента вручения постановления, или в случае обжалования не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если же вы штраф не оплатите добровольно, тогда постановление будет направлено к принудительному исполнению - в органы государственной исполнительной службы.

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