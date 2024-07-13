За уклонение от обновления военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривень.

Все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции.

Такой информацией в эфире "Киев24" поделился народный депутат от фракции Слуга народа Александр Федиенко. "Но ТЦК должно провести соответствующие юридические, процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином. Те люди, которые по определенным причинам не смогли обновиться до 16, могут прийти позже и обновиться. Если они обновятся - в том же Административном кодексе выписано, что на таких людей не накладывается административный штраф. Поскольку эти люди сами устранили административное правонарушение", - пояснил Федиенко.

Важные новости Украины о штрафах

18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные. Этот срок подходит к концу 16 июля. И за уклонение от обновления военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривень.

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Однако, некоторые категории военнообязанных могут избежать штрафа. В частности, при условии, что человек предоставит документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней.

В Минобороны объяснили, что 17-летних, которые еще не стали на воинский учет, могут оштрафовать. Там отметили, что штрафы довольно большие.

Мобилизация в Украине - другие важные новости

Накануне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что после вступления в силу закона о мобилизации, добровольцев в армии стало больше. В частности, это подтолкнуло часть людей к принятию решения идти в армию и к выбору подразделения, пока за них это не сделал кто-то другой.

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