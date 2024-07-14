Военнообязанные будут считаться оповещенными даже в том случае, если откажутся от получения почтового отправления.

Юрист рассказал, как повестки будут рассылаться по почте военнообязанным после 16 июля.

"После 16 июля у нас появляются новые участники мобилизационной эпопеи, а именно - работники "Укрпочты"... Начиная с 17 июля, представители ТЦК будут иметь право отправлять военнообязанным повестки по почте", - сообщил юрист компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка в своем видео в Youtube.

Он уточнил, что повестки будут направляться средствами почтовой связи, заказным почтовым сообщением с описью вложения и уведомлением о вручении.

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"Если вы данные обновите до 16 июля, и при этом, укажете адрес своего фактического проживания - повестка должна быть вам направлена на этот адрес. Второй вариант, если вы данных не обновите - повестку будут направлять на адрес вашего зарегистрированного или задекларированного места жительства. Самая большая проблема этих повесток в том, что постановление №560 предусматривает, что для того, чтобы считать военнообязанного оповещенным такой повесткой, достаточно проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получения почтового отправления или проставления отметки об отсутствии лица по адресу", - отметил юрист.

Отдельно юрист также рассказал о проверках военно-учетных документов.

"Проверки военно-учетных документов у граждан на улицах никуда не исчезнут и будут проходить после 16 июля. Результаты этих проверок будут зависеть от того, будут ли у военнообязанного гражданина обновленные военно-учетные данные или нет. В случае, когда у военнообязанных не окажется соответствующих документов, или их документы будут неактуальными или не обновленными в соответствии с требованиями закона о мобилизации, тогда, такому лицу, будет вручена повестка в ТЦК СП на обновление военно-учетных данных", - сказал юрист.

Кроме того, он сказал, что отсутствие документов является нарушением правил воинского учета, и соответственно, может быть основанием для наложения штрафа по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мобилизация в Украине - последние новости

Также, юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка и Андрей Бойко рассказали, чего ждать военнообязанным мужчинам после 16 июля в случае своевременного обновления или необновления военно-учетных данных. По словам экспертов, если мужчины после обновления данных видят, что не стоят на учете, то их могут вызвать по повестке в ТЦК.

Кроме того, юристы объясняли, смогут ли ТЦК массово штрафовать украинцев за необновление данных.

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