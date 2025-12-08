Также в приложении можно будет узнать о рассмотрении админдела в случае нарушений правил воинского учета.

В приложении "Резерв+" появится функция, которая позволит пользователям получать предупреждение об отправке повестки. Об этом сообщил в комментарии журналистам руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

"В ближайшее время добавится функция, по которой будет возможность нажать галочку по согласованию получения информации о том, что вам, например, идет повестка или какое-то сообщение о рассмотрении админдела, если вы нарушили правила воинского учета. Это не будет должным образом оповещение, это просто информирование, что такие вещи случаются. По просьбе пользователей мы делаем эту функцию", – сказал он.

Минобороны также усовершенствует функционал по вакансиям для того, чтобы рекомендовать должности по навыкам военнообязанного.

Видео дня

"Предложим дополнять информацию о себе для того, чтобы ваша служба в будущем была более релевантной к вашим навыкам", – добавил он.

Другие новости о "Резерв+"

Как писал УНИАН, с октября 2025 года в приложении для военнообязанных родители детей с инвалидностью получили возможность получить отсрочку от мобилизации. Для этого надо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос.

8 декабря стало известно, что в приложении "Резерв+" запустили функцию по отображению фото военнообязанного лица. Новый формат военно-учетного документа будет обязательным для всех.

Вас также могут заинтересовать новости: