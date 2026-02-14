Я посмотрел псу Патрону в глаза, у них было сказано, что мы никогда не сдадимся, – Рютте

В ходе визита в Украину он побывал в Черниговской области, где пообщался с людьми, пострадавшими от российских ударов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о своей встрече с самым известным украинским сапером – джек-рассел-терьером Патроном в ходе визита в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время участия в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, в ходе визита в Украину он побывал в Черниговской области, где пообщался с людьми, пострадавшими от российских ударов.

"А потом я встретился с Патроном. Это собака, которую ведут на место, где ударила какая-то ракета, и он вынюхивает взрывчатку, чтобы больше не взорвалась. Там все герои: люди, которые являются спасателями, люди, которые спасают жизни, солдаты, безусловно. Я даже собаке посмотрел в глаза, и он мне сказал, что мы никогда не сдадимся", - сказал Рютте.

Заявления Рютте о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне Рютте высмеял темпы наступления российских сил в Украине и оценил изменения в европейском оборонном курсе.

По его словам, в последние годы Европу критиковали за недостаточные расходы на оборону, но после саммита в Гааге ситуация изменилась. Рютте подчеркнул, что Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО.

Рютте также подчеркнул, что нынешняя сплоченность союзников демонстрирует готовность Европы более активно брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в НАТО.

