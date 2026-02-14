'Повелась': Елена Тополя впервые раскрыла подробности знакомства со своим шантажистом

Певица заявила, что парень подстроил небольшую аварию.

Известная украинская певица Елена Тополя впервые ответила на вопрос, как познакомилась с парнем, которые впоследствии стал ее шантажировать провокационным видео.

В новом интервью Рамине Эсхакзай исполнительница заявила, что ее шантажист подстроил небольшую аварию, чтобы завязать с ней общение.

"Он позиционировал себя, что он совершенно из другой сферы, что он о шоубизнесе ничего совсем не знает… Потом были странные совпадения, что я ему не говорила, куда я буду ехать, в какие города, что я буду там делать. А он мне говорил: так, я завтра еду туда-то, а после завтра - туда-то. И я думала про себя: странно, я тоже туда еду… Постоянно пытался встретиться со мной. Мы не ходили по заведениям. Виделись в машине", - рассказала Тополя.

При этом певица также ответила на вопрос о том, чем же этот парень ее зацепил:

"Темы, которые он затрагивал в разговоре... это были темы, которые я люблю обсуждать… Он пытался мне помогать искать, как реализовать то, о чем я мечтаю, давать мне какие-то советы… Я загорелась тем… и поверила в то, что появился человек, который меня поддерживает в моих мечтах. И моменты внимания. То там были цветы, подарки. Внимание со всех сторон. И комплиментов насыпал, что я столько за всю свою жизнь не слышала… Возможно, как и любая женщина, особенно после развода, ну повелась на что-то… Я свободная… Я почувствовала, что я могу себе позволить общаться и не только общаться".

По словам Тополи, после развода она для себя решила, что не будет закрываться "как женщина":

"Я абсолютно считаю, что я красивая, полна сил, адекватная, которая может сама управлять своей жизнью".

Напомним, как писал УНИАН, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что парень, с которым она познакомилась после развода с Тарасом Тополей, снял провокационное видео с ней и принялся ее ним шантажировать.

