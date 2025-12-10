Переход на электронный документ упрощает процессы воинского учета, отметила Свириденко.

Электронный документ в приложении "Резерв+" становится основным для военнообязанных. Об этом в своем Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+", - написала Свириденко.

Она добавила, что для людей, которым нужна бумажная версия документа, есть возможность распечатать его в формате PDF самостоятельно. Также есть возможность получить распечатку документа в ТЦК и СП.

"Переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки и упрощает процессы воинского учета. Для реализации изменений Правительство обновило постановления №1487 и №559", - добавила Свириденко.

"Резерв+": важные новости

Ранее в Минобороны сообщили, что в "Резерв+" появится функция, которая позволит пользователям получать предупреждения об отправке повестки. Там подчеркнули, что речь идет не об оповещении военнообязанных, а об информировании.

Также ранее стало известно, что в "Резерв+" начнут отображаться фото военнообязанного лица. Как отметил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, с этой недели этот военно-учетный документ в таком формате будет обязательным для всех военнообязанных.

