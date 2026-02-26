Женщины этих специальностей могут в любой момент быть призваны на поддержку обороны страны.

С 1 марта 2026 года в Украине продолжают действовать военное положение и мобилизация, продленные Верховной Радой до 4 мая этого года. Мобилизационное законодательство направлено на пополнение армии и сил обороны во время полномасштабной войны, и хотя сейчас его положения в основном касаются мужчин, возможность их распространения на женское население все еще обсуждается на юридическом и политическом уровнях.

Разберемся, будет ли женская мобилизация в Украине и какие категории женщин подлежат воинскому учету уже сейчас.

Будет ли мобилизация женщин в Украине – данные на март 2026

Сегодня обязательная мобилизация женщин в Украине не предусмотрена. Однако согласно последним изменениям в законе "О воинской обязанности и военной службе", женщины могут служить на добровольной основе. После подписания контракта пол добровольца не имеет значения: как женщины, так и мужчины могут быть направлены на фронт для выполнения поставленных задач.

Тем не менее в Украине есть определенные нормы и практики, расширяющие воинский учет женщин, прежде всего, чтобы использовать их навыки в обороне страны. Так, например, женщины с медицинскими специальностями (врачи, медсестры, фармацевты и т. д.) должны состоять на воинском учете и могут быть включены в резерв.

Это не означает автоматического призыва на фронт, но они находятся в списках ТЦК и могут быть вызваны на службу или для помощи в тылу, если государство сочтет такие меры необходимыми.

Стоит подчеркнуть: правительство не публиковало ни документов, свидетельствующих о том, что началась мобилизация женщин в Украине, ни официальных списков категорий женщин, подлежащих призыву – такие предложения в основном находятся на уровне дискуссии.

Воинский учет и мобилизация женщин – Украина в марте 2026

Воинский учет – это государственный реестр граждан, которые могут быть призваны на военную службу или привлечены к исполнению тех или иных обязанностей в условиях военного положения или мобилизации.

Тем не менее этот самый учет служит условным перечнем категорий лиц, с которых может потенциально начаться мобилизация женщин в Украине – список профессий на воинском учете включает женщин с военными и медицинскими специальностями (врачи, фармацевты, медсестры и т. д.), которые могут быть полезны в условиях боевых действий.

Повторимся, что учет не означает автоматического призыва на службу – это своего рода база данных, используемая лишь в крайней необходимости. Он связывает гражданку с территориальными центрами комплектования (ТЦК), контролирующими мобилизацию.

Впрочем, хотя мобилизация женщин-медиков в Украине в ближайшее время не предвидится, наличие записи в воинском учете может привести к определенным ограничениям, среди которых:

обязанность явиться в ТЦК в течение 60 дней после окончания учебы для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

необходимость сообщать ТЦК о месте пребывания;

возможные вызовы на мероприятия по повышению готовности.

При этом любые изменения в правилах призыва или воинского учета должны быть оформлены законами или постановлениями Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.

Мобилизация женщин в Украине 2026 года – перспективы

В 2026 году в Украине активно обсуждаются возможные поправки в законы о мобилизации, которые в медийном пространстве связывают с темой участия женщин в оборонных структурах, хотя по состоянию на февраль-март 2026 года, опять-таки, принудительная мобилизация в Украине для женщин не предусмотрена.

В частности, планируются изменения в формате проведения мобилизации, пока идет война в Украине. Так, Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, заявил, что сейчас Министерство обороны готовит предложения, чтобы с одной стороны, минимизировать любые конфликтные ситуации, и с другой, усилить ответственность за уклонение от службы.

Если же вы хотите знать об актуальных изменениях в законодательстве по данному вопросу и первым быть осведомленным о том, не началась ли мобилизация медиков, женщин или граждан, стоящих на воинском учете в Украине – следите за новостями на УНИАН.

