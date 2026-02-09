'Лавина жалоб': омбудсмен рассказал, на какие действия ТЦК поступает больше всего обращений

Лубинец сообщил, что с 2022 по 2026 год количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза.

За три года более чем в 300 раз выросло количество жалоб на нарушения со стороны Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания Временной следственной комиссии ВР (ВСК).

Он отметил, что в 2022 году в Офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев о нарушениях со стороны ТЦК и СП. При этом он напомнил, что в 2022 году граждане стояли в очередях к ТЦК, чтобы добровольно присоединиться к Силам обороны Украины.

Лубинец сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 514 обращений, в 2024 году - 3312, а в 2025 году - 6127.

"Если сравнить с 2022 годом, то количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что каждый год эта цифра фактически удваивается или утраивается.

"Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, среди наиболее распространенных жалоб - незаконное ограничение свободы передвижения во время задержания, поверхностное проведение медицинских осмотров ВЛК, нарушения при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки, содержание людей в помещениях ТЦК до момента отправки в воинские части.

"Отдельно хочу отметить, что у нас есть не единичные случаи незаконного изъятия личных вещей, в частности, мобильных телефонов работниками ТЦК и СП", - подчеркнул Лубинец.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2025 года в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на информацию, которая распространяется в соцсетях, о якобы фактах вымогательства денег у военнообязанных в одном из ТЦК и СП.

В официальном заявлении отмечалось, что такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и просили предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Подчеркивалось, что это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. При этом подчеркивалось, что без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования.

В сообщении добавили, что командование Сухопутных войск ВСУ проводит системную и последовательную борьбу с коррупцией, чтобы искоренить это явление и обеспечить прозрачность в процессе мобилизации.

В частности, 7 сентября командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ под ником "Ротан Крымский" написал на своей странице в Facebook пост, в котором уверял, что в ТЦК требовали от него взятку, чтобы отправить его знакомого именно в его бригаду. За это якобы нужно было заплатить 8000 долларов, чтобы мужчина попал в данное подразделение служить, а чтобы уйти домой – 30 тысяч долларов.

