Как безопасно очистить унитаз от жесткого налета: уборщица назвала два способа

Уборка туалета - это та домашняя работа, которую никто не любит выполнять, однако ее нужно делать регулярно, чтобы предотвратить появление пятен. В частности, профессиональная уборщица Жаклин Стейн рассказала, как эффективно удалять пятна с унитаза без опасений, передает Southern Living.
При чистке пятен на унитазе следует учитывать тип пятна и материалы, которые вы используете для чистки. Некоторые средства могут быть слишком агрессивными для определенных поверхностей, или пятна могут требовать особого подхода. Поэтому Стейн советует всегда проверять чистящее средство и следовать инструкциям.
Кроме того, пятна от жесткой воды, ржавчина и плесень могут требовать разных подходов к чистке.
"Например, пятна от жесткой воды часто вызваны минералами в воде и могут потребовать средства на основе кислоты или даже пемзы, тогда как ржавчина может потребовать чего-то более целенаправленного для железных отложений. И, конечно, регулярная еженедельная уборка требует другого средства", - подчеркнула уборщица.
По словам специалистов, самой распространенной причиной стойких пятен на унитазе являются отложения жесткой воды. Минералы, такие как кальций и магний, со временем могут прилипать к поверхности, особенно в районах с высокой жесткостью воды.
"Вы также можете заметить пятна на унитазе из-за недостаточного смыва, если унитаз не использовался в течение нескольких дней", - предупредила Стейн.
Также во время чистки унитаза соблюдайте определенные меры безопасности. Эксперты рекомендуют находиться в хорошо проветриваемом помещении и надевать перчатки для защиты кожи.
"Некоторые чистящие средства могут быть довольно агрессивными, поэтому не забывайте читать инструкции и предостережения на этикетке. А также перед использованием любых средств убедитесь, что знаете, из какого материала изготовлен ваш унитаз, чтобы не повредить его", - добавила уборщица.
Как удалить пятна с унитаза?
Издание рассказало о двух разных методах очистки пятен на унитазе. Метод 1 является мягким и хорошо подходит для легких пятен или постоянного ухода.
"Мне нравится, насколько это просто и экологично. Просто налейте уксус в чашу, добавьте пищевую соду, дайте образоваться пене, хорошо почистите и оставьте на некоторое время перед смыванием. Поскольку образуется пена, убедитесь, что не добавили слишком много, иначе может произойти перелив", - предупредила Стейн.
Метод 2 требует использования лимонной кислоты. По словам уборщицы, этот вариант больше подходит для стойких пятен.
"Она эффективно расщепляет минеральные отложения и безопаснее в использовании, чем, например, соляная кислота. Это отличная альтернатива, если вы ищете что-то экологичное, но более эффективное, чем пищевая сода и уксус", - заверила специалист.
Что вам понадобится
- уксус (метод 1);
- пищевая сода (метод 1);
- лимонная кислота (метод 2);
- защитные перчатки;
- щетка для чистки или туалетная щетка
Способ 1: Уксус и пищевая сода
- соберите необходимые материалы и наденьте перчатки;
- налейте уксус в чашу унитаза;
- добавьте пищевую соду и почистите;
- оставьте на 15-30 минут;
- смыть и тщательно промыть.
Способ 2: Лимонная кислота
- подготовьте необходимые материалы и наденьте перчатки;
- нанесите лимонную кислоту на пятна;
- потрите и оставьте на 30 минут - 1 час;
- смыть и тщательно прополоскать.
Другие советы экспертов
Ранее специалисты рассказали, что перед грозой всегда следует отключать электроприборы от сети. Эксперты советуют во время непогоды начинать с самой дорогой и чувствительной электроники.
Также стало известно, как на самом деле нужно мыть жирные сковородки. Отмечается, что если вы боретесь с жиром, то теплая или горячая вода станет вашим лучшим другом.