Как безопасно очистить унитаз от жесткого налета: уборщица назвала два способа

Наиболее распространенной причиной появления стойких пятен на унитазе являются отложения из-за жесткой воды.

Уборка туалета - это та домашняя работа, которую никто не любит выполнять, однако ее нужно делать регулярно, чтобы предотвратить появление пятен. В частности, профессиональная уборщица Жаклин Стейн рассказала, как эффективно удалять пятна с унитаза без опасений, передает Southern Living.

При чистке пятен на унитазе следует учитывать тип пятна и материалы, которые вы используете для чистки. Некоторые средства могут быть слишком агрессивными для определенных поверхностей, или пятна могут требовать особого подхода. Поэтому Стейн советует всегда проверять чистящее средство и следовать инструкциям.

Кроме того, пятна от жесткой воды, ржавчина и плесень могут требовать разных подходов к чистке.

"Например, пятна от жесткой воды часто вызваны минералами в воде и могут потребовать средства на основе кислоты или даже пемзы, тогда как ржавчина может потребовать чего-то более целенаправленного для железных отложений. И, конечно, регулярная еженедельная уборка требует другого средства", - подчеркнула уборщица.

По словам специалистов, самой распространенной причиной стойких пятен на унитазе являются отложения жесткой воды. Минералы, такие как кальций и магний, со временем могут прилипать к поверхности, особенно в районах с высокой жесткостью воды.

"Вы также можете заметить пятна на унитазе из-за недостаточного смыва, если унитаз не использовался в течение нескольких дней", - предупредила Стейн.

Также во время чистки унитаза соблюдайте определенные меры безопасности. Эксперты рекомендуют находиться в хорошо проветриваемом помещении и надевать перчатки для защиты кожи.

"Некоторые чистящие средства могут быть довольно агрессивными, поэтому не забывайте читать инструкции и предостережения на этикетке. А также перед использованием любых средств убедитесь, что знаете, из какого материала изготовлен ваш унитаз, чтобы не повредить его", - добавила уборщица.

Как удалить пятна с унитаза?

Издание рассказало о двух разных методах очистки пятен на унитазе. Метод 1 является мягким и хорошо подходит для легких пятен или постоянного ухода.

"Мне нравится, насколько это просто и экологично. Просто налейте уксус в чашу, добавьте пищевую соду, дайте образоваться пене, хорошо почистите и оставьте на некоторое время перед смыванием. Поскольку образуется пена, убедитесь, что не добавили слишком много, иначе может произойти перелив", - предупредила Стейн.

Метод 2 требует использования лимонной кислоты. По словам уборщицы, этот вариант больше подходит для стойких пятен.

"Она эффективно расщепляет минеральные отложения и безопаснее в использовании, чем, например, соляная кислота. Это отличная альтернатива, если вы ищете что-то экологичное, но более эффективное, чем пищевая сода и уксус", - заверила специалист.

Что вам понадобится

уксус (метод 1);

пищевая сода (метод 1);

лимонная кислота (метод 2);

защитные перчатки;

щетка для чистки или туалетная щетка

Способ 1: Уксус и пищевая сода

соберите необходимые материалы и наденьте перчатки;

налейте уксус в чашу унитаза;

добавьте пищевую соду и почистите;

оставьте на 15-30 минут;

смыть и тщательно промыть.

Способ 2: Лимонная кислота

подготовьте необходимые материалы и наденьте перчатки;

нанесите лимонную кислоту на пятна;

потрите и оставьте на 30 минут - 1 час;

смыть и тщательно прополоскать.

Другие советы экспертов

