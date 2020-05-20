В Аргентине нашли останки гигантского мегараптора, который ел динозавров поменьше

Вероятнее всего, он является одним из последних представителей этой группы динозавров, которые существовали на планете.

Палеонтологи из Музея естественной истории Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, сообщили, что нашли на юге страны останки мегараптора — одного из крупнейших известных науке хищных динозавров.

Нашли, в частности, позвоночник, ребра и остатки грудной клетки и верхнего предплечья динозавра, сообщает сайт Музея естествознания.

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По предварительным оценкам, мегараптор, останки которого нашли, жил около 70 миллионов лет назад (то есть в конце так называемой «эры динозавров») был где-то 10 м в длину — в таком случае это один из крупнейших представителей вида, известных науке.

По словам главы экспедиции Фернандо Новаса, найденый мегараптор, вероятнее всего, является "одним из последних представителей этой группы динозавров, которые существовали на планете".

В отличие от тираннозавров, мегарапторы имели большие, мускулистые руки с когтями и длинный хвост, которым они балансировали массу тела. Таким образом, они могли охотиться на добычу (мелких травоядных динозавров) с помощью не только острых зубов, но и передних лап.

Tras 15 días de trabajo, estos paleontólogos han conseguido extraer los restos de un megarraptor de unos 70 millones de años de en la antigüedad #Patagonia. Tenía 10 metros de longitud y era un carnívoro letal. Te contamos su historia: https://t.co/sJdbOqaXnBpic.twitter.com/nimXzP3qbg — DiCYT (@agenciaDiCYT) May 17, 2020

Как сообщал ранее УНИАН, китайские палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы самого маленького динозавра. Он размером, как современная колибри-птичка, 5-6 см.