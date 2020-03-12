Ученые нашли в янтаре остатки малейшего динозавра
17:10, 12 марта 2020Наука и IT
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Жил миниатюрный динозавр 99 миллионов лет назад.
Ученые нашли в янтаре останки самого маленького динозавра / фото Los Angeles Natural History Museum
Китайские палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы малейшего динозавра. Он размером, как современная колибри-пчела, 5-6 сантиметров.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Nature.
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В янтаре нашли крошечный мозг животного — 7,1 миллиметра. Ученым удалось определить, что сам динозавр весил примерно 2 грамма. Его отнесли к виду Oculudentavis khaungraae.
Динозавр похож на современных птиц — он умел летать. У животного были маленькие острые зубы, а также большие глаза. Вероятно он был хищником и питался насекомыми.
Жил миниатюрный динозавр 99 млн лет назад.
Отмечается, что растения, насекомые и даже динозавры иногда попадали в жидкий янтарь и вязли в нем.
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