цей матеріал доступний українською

Ученые нашли в янтаре остатки малейшего динозавра

17:10, 12 марта 2020
Наука и IT
282 0
Ученые нашли в янтаре останки самого маленького динозавра / фото Los Angeles Natural History Museum

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Nature.

Читайте такжеВо времена динозавров дни на Земле были на полчаса короче

В янтаре нашли крошечный мозг животного — 7,1 миллиметра. Ученым удалось определить, что сам динозавр весил примерно 2 грамма. Его отнесли к виду Oculudentavis khaungraae.

Динозавр похож на современных птиц — он умел летать. У животного были маленькие острые зубы, а также большие глаза. Вероятно он был хищником и питался насекомыми.

Жил миниатюрный динозавр 99 млн лет назад.

Отмечается, что растения, насекомые и даже динозавры иногда попадали в жидкий янтарь и вязли в нем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter