Ученые нашли в янтаре остатки малейшего динозавра

Жил миниатюрный динозавр 99 миллионов лет назад.

Китайские палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы малейшего динозавра. Он размером, как современная колибри-пчела, 5-6 сантиметров.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Nature.

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В янтаре нашли крошечный мозг животного — 7,1 миллиметра. Ученым удалось определить, что сам динозавр весил примерно 2 грамма. Его отнесли к виду Oculudentavis khaungraae.

Динозавр похож на современных птиц — он умел летать. У животного были маленькие острые зубы, а также большие глаза. Вероятно он был хищником и питался насекомыми.

Жил миниатюрный динозавр 99 млн лет назад.

Отмечается, что растения, насекомые и даже динозавры иногда попадали в жидкий янтарь и вязли в нем.