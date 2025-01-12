Лариса Кадочникова нарвалась на критику в сети.

Украинская актриса Лариса Кадочникова, наиболее известная по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", попала в скандал. Артистка отказалась говорить на публике на украинском языке, из-за чего была раскритикована в сети. А свое решение она объяснила тем, что якобы в ее жизни и без того достаточно украинского.

На днях звезда выступила на церемонии награждения лауреатов премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино. Когда она подошла к микрофону, то сразу начала свою речь на русском. По просьбе журналиста Руслана Кошовенко говорить на украинском, знаменитость отказалась.

Кадочникова заявила, что может говорить на том языке, на котором ей удобно, а также призвала присутствующих уважать ее. Также она отметила, что в ее жизни много украинского, поскольку в театре она играет в украиноязычных спектаклях.

"Я на украинском языке играю в театре. Вы меня извините, но я имею право говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не выезжала, я здесь и играю в театре спектакли на украинском языке. Я хотела еще сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина - одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по мелочам друг друга - то мы погибнем", - сказала 87-летняя Лариса Валентиновна.

Присутствующие на премии поддержали актрису громкими аплодисментами и возгласами "браво". Правда, реакция сети была более негативной. В частности, писательница Лариса Ницой, которая и распространила в своем Facebook выступление кинозвезды, раскритиковала ее за использование русского в публичном пространстве. Писательница убеждена, что это безответственно со стороны артистки и ужасно со стороны присутствующих, которые поддерживали знаменитость.

"Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны она сделала достаточно? Таща всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Исполняя роли в кино на московском, выступая везде публично на московском, общаясь со всеми на московском, выпершись на сцену вручать премию на московском, и лишь иногда пользуется украинским, где нельзя обойти закон, - в спектаклях. Кинематографисты в зале Дома кино на ее демарш против украинского языка воскликнули "браво" и зааплодировали, поддерживая московскую позицию", - с возмущением написала Ницой.

Напомним, ранее украинскую группу 5'Nizza захейтили из-за приглашения на концерты за рубежом на русском. В сети музыкантов обвинили в том, что они работают на аудиторию страны-агрессора.

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