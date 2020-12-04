Минздрав будет предлагать ввести жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Сейчас мы, как Минздрав, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID -19", - сказал министр.

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По его словам, в связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остаются на достаточно высоком уровне, Минздрав видит необходимость "сбить эту волну распространения COVID-19 и довести ее до минимально возможных цифр".

"Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы будем предлагать правительству, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель", - сказал Степанов.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауну в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

3 декабря СМИ сообщили, что Кабинет Министров Украины рассматривает вариант введения локдауну на три недели после Нового года со 2 по 21 января.

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Автор: Леся Лещенко