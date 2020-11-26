Зеленский держит "руку на пульсе" и следит за течением болезни в Украине.

Жесткий локдаун введут в Украине в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что президент держит "руку на пульсе" и следит за течением болезни в Украине. Банковая, убеждает Мендель, подготовилась к различным сценариям развития событий.

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"При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его (локдаун – УНИАН) внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы", – ответила она.

Однако локдаун для Зеленского является "крайней мерой для улучшения эпидемиологической ситуации".

Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время Раде предлагают поддержать ряд законопроектов для финансовой помощи бизнесу в административной сфере и в налогообложении.

Также инициировали покрытие частей зарплат, соцвыплат незащищенным слоям населения, кредитные каникулы и дешевые кредиты.

Локдаун с привязкой к новогодним и рождественским праздникам уже обсуждают в правительстве. Идею тотального карантина на три недели поддержал министр культуры Александр Ткаченко, а глава МВД Арсен Аваков высказался о необходимости месячной остановки страны.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 до 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

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Автор: УНИАН