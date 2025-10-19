По словам внучки Лидии Степановны, смерть была внезапной.

В 98 лет умерла Лидия Ломиковская, которая весной 2024 года пешком вышла из оккупированного Очеретино, что в Донецкой области и поселилась на Днепропетровщине в новом доме. Об этом сообщила ее внучка Светлана, с которой и жила Лидия Степановна, в комментарии для "Суспільне Донбас".

"Она умерла вчера на 99 году жизни. Сегодня похоронили на кладбище под Днепром. Смерть была внезапная, сердце, инфаркт", - отметила женщина.

Что известно о Лидии Ломиковской

Лидия Ломиковская была железнодорожницей и 40 лет работала проводницей, жила в поселке Очеретино, что в Донецкой области. В апреле 2024 года женщина под обстрелами сбежала от российских оккупантов, которые уже зашли в населенный пункт. Женщине удалось самостоятельно пройти 10 километров.

Видео дня

Впоследствии NYT подробнее рассказало, как 98-летняя женщина выходила из Очеретино.

"Я шла всю дорогу, и нигде никого не было, только выстрелы, и я думала, не в меня ли стреляют. Я шла, перекрестившись, и думала, если бы только эта война закончилась, если бы только все прекратилось", - отмечала Лидия Степановна.

Журналисты добавили, что женщина часами шла в одних тапочках, без еды и воды. Ей приходилось проходить мимо тел погибших солдат, спотыкаясь о воронки от бомб.

В то же время в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области тогда сообщили, что во время дороги женщина засыпала и дважды упала. По словам правоохранителей, женщина держалась на двух палках и "на характере".

"В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой. К вечеру уставшую пешеходку увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел"", - рассказывали в полиции.

Как сообщало "Суспільне", в июне 2024 года переселенка вместе с внучкой и ее мужем отправились в Днепр, где Лидия Степановна получила ключи от нового дома, который подарили благотворители.

Вас также могут заинтересовать новости: