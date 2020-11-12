Украинская сеть кинотеатров «Планета кино» после введения карантина выходного дня может закрыться, поскольку до 80% дохода кинотеатры получают именно в выходные.
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Об этом в Facebook написал совладелец сети Дмитрий Деркач.
«Поработаем неделю, после этого, вероятно, прийдется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты», - признался он.
По его словам, в кинотеатрах безопасно, что подтверждается даже международными исследованиями.
«У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня», - высказался он.
Ужесточение карантина в Украине: что известно
11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.
В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.
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