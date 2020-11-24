Для того, чтобы приложение работало в автоматическом режиме, по словам Степанова, должен быть доступ к персональным данным украинцев.

Министерство цифровой трансформации занимается разработкой приложения, которое позволит контролировать то, как придерживаются самоизоляции украинцы с COVID-19 или контактные лица.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство цифровой трансформации разрабатывает механизмы по отслеживанию и отправке, скажем так, людей, которые были в контакте с больными COVID-19, на самоизоляцию», - сказал он.

При чем, по словам Степанова, это потребует существенных изменений в законодательство.

«Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый, кому приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если не пойдет», - подчеркнул министр здравоохранения.

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Для того, чтобы это установить в автоматическом режиме, должен быть доступ к персональным данным, пояснил он.

"Это должно работать исключительно в автоматическом режиме, потому что теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут обзванивать и тому подобное. Чтобы это заработало, нужно вносить серьезные изменения в законодательство, подавать, вместе с вами (нардепами – ред.) это обсуждать, когда будет сформирована концепция именно в автоматическом режиме отслеживания больных COVID-19", - отметил министр.

Степанов напомнил, что такой проект работал исключительно в азиатских странах – в Китае, Корее. Но Степанов отметил, что, с точки зрения эпидемиологии, это правильный вариант.

Приложение за контролем зараженных "Дій вдома": что известно

Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции, на которой должны находиться граждане, прибывшие из-за границы, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.

Граждане неоднократно жаловались на проблемы с использованием приложения.

Недавно киевский городской голова Виталий Кличко инициировал перед правительством усиления контроля за изоляцией больных COVID-19 и контактных лиц, потому что система «Дій вдома» не работает.

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Автор: Денис Прядко