Степанов объяснил, почему в Украине растет количество заболевших коронавирусом

Министр напомнил о необходимости соблюдения карантинных мероприятий и правил.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что тенденция к росту заболеваемости коронавирусом наблюдается после смягчения карантина.

Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Это началось в июне и мы наблюдаем такую тенденцию. Более того, происходит большой рост и в других странах, в частности в странах Европы", - подчеркнул глава Минздрава.

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Он отметил, что именно поэтому правительство продолжает совершенствовать подходы к карантинным мероприятиям в стране. Так, в частности, был изменен адаптивный карантин.

"Перешли к разделению страны на четыре зоны, которые разработаны по четким критериям, - это первое отличие. Второе заключается в том, что если раньше адаптивный карантин был полностью в пределах области, то сейчас произошел переход до уровня административно-территориальной единицы - района или города", - рассказал министр.

Максим Степанов в очередной раз напомнил, что важно и в дальнейшем пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать дистанцию.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в Украине подтвердили еще 1022 случая коронавируса.

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