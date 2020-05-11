МВД планирует протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в ведомственных заведениях

По словам Геращенко, медицинская система МВД имеет все необходимое для этого.

Тестирование на наличие коронавируса всех сотрудников Национальной полиции и Нацгвардии будет проходить в учреждениях здравоохранения системы МВД - для этого есть достаточно возможностей.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Антон Геращенко, сообщила пресс-служба Министерства.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы имеем закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - заверил он.

Читайте такжеЧетыре сотрудника Днепровского апелляционного суда заразились COVID-19

В МВД напомнили, что 7 мая парламент принял закон об усилении тестирования на COVID-19. Этим документом предусмотрено обязательное тестирование для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении больных.

"Карантин был правильным решением, мы удержали ситуацию под контролем. Это дало нам время, чтобы Украина подготовилась. Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспеченные и сделали все, чтобы в скором времени быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим с карантина", - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством выявленных случаев коронавирус.

Читайте также: