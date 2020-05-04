У 12 сотрудников Южно-Украинской АЭС подтвердили коронавирус

На предприятии усилили противоэпидемические мероприятия.

У 12 сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной на Николаевщине, лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

Еще у одного работника подозревают наличие заболевания.

"В инфекционном отделении г. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на предприятии усилены все противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.

"С конца марта персонал ОП ЮУАЭС обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами г. Южноукраинска и пгт Константиновка", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирус подтвердили у сотрудника Хмельницкой АЭС.

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