У 12 сотрудников Южно-Украинской АЭС подтвердили коронавирус
У 12 сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции, расположенной на Николаевщине, лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь.
Об этом сообщает пресс-служба станции.
Еще у одного работника подозревают наличие заболевания.
"В инфекционном отделении г. Южноукраинска находятся 5 работников предприятия - 4 больных в состоянии средней тяжести, 1 - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся 7 человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, на предприятии усилены все противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.
"С конца марта персонал ОП ЮУАЭС обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома. Часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами г. Южноукраинска и пгт Константиновка", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, ранее коронавирус подтвердили у сотрудника Хмельницкой АЭС.
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