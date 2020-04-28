"Неадекватные действия": мэр Нетишина пожаловался на священников Московского патриархата в СБУ

Священники УПЦ МП, несмотря на карантин, призывали "ходить к Богу".

Городской голова Нетишина (Хмельницкая область) Александр Супрунюк пожаловался в Службу безопасности Украины на священников УПЦ Московского патриархата.

Об этом чиновник рассказал в интервью изданию "Є".

"Возникла такая потребность. Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного правонарушения. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение", - считает мэр города.

Он добавил, что к заявлению приложены скриншоты с призывами "ходить к Богу", о том, что "болезнь есть везде и в домах".

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"Сейчас все контакты, которые есть, связаны с церковью московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре", - сказал Супрунюк.

"Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного правонарушения", - резюмировал мэр.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине местные власти заявили, что духовенство Почаевской лавры нарушило обещания о закрытии храма на Пасху.

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