Жителей Буковины предупредили о возможности продления карантина до лета (видео)

Количество больных COVID-19 в регионе превысило 1,3 тысячи.

На Буковине в течение текущих суток подтвердили еще 109 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных жителей региона составило 1308 человек.

Как сообщает ТСН, об этом заявил в видеообращении председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, областной лабораторный центр за сутки провел свыше 200 исследований анализ, по результату которых коронавирус подтвердился у половины пациентов.

"И если я вчера имел такую радость сообщить о вдвое меньшем, надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время", - сказал председатель ОГА.

Читайте такжеПять этапов: обнародован четкий план выхода из карантина, который может начаться 11 мая (инфографика)

У тех людей, у которых подтвердили сейчас коронавирус, по всей видимости инфицирование произошло две-три недели назад. Чиновник уточнил, что это неделя перед Вербным воскресеньем.

"Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не соблюдаем карантинных ограничений, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на длительное время, до мая месяца и даже до лета", - заявил Осачук.

Всего в Украине уже подтверждено 7647 случаев коронавируса, умерли 193 человека.

Читайте также: