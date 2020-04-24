Жителей Буковины предупредили о возможности продления карантина до лета (видео)
На Буковине в течение текущих суток подтвердили еще 109 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных жителей региона составило 1308 человек.
Как сообщает ТСН, об этом заявил в видеообращении председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его словам, областной лабораторный центр за сутки провел свыше 200 исследований анализ, по результату которых коронавирус подтвердился у половины пациентов.
"И если я вчера имел такую радость сообщить о вдвое меньшем, надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать, но очевидно, что еще не время", - сказал председатель ОГА.
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У тех людей, у которых подтвердили сейчас коронавирус, по всей видимости инфицирование произошло две-три недели назад. Чиновник уточнил, что это неделя перед Вербным воскресеньем.
"Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не соблюдаем карантинных ограничений, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на длительное время, до мая месяца и даже до лета", - заявил Осачук.
Всего в Украине уже подтверждено 7647 случаев коронавируса, умерли 193 человека.
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