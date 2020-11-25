По словам министра, COVID-19 является респираторной болезнью, и в марте начинается спад имеющих сезонность респираторных болезней.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что напряженная ситуация во время второй волны эпидемии COVID-19 будет до марта 2021 года.

Об этом он сказал в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

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"Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта. Это не значит, что до марта каждый день будет расти (заболеваемость COVID-19 - УНИАН), но расти будет еще стопроцентно долго", - заявил Степанов.

По словам министра, COVID-19 является респираторной болезнью, и в марте начинается спад респираторных болезней, которые имеют сезонность.

"Коронавирус доказал, что эта сезонность не такая, как у обычного гриппа, но летом у нас была меньшая цифра (новых случаев COVID-19 - УНИАН)", - сказал он.

Степанов также отметил, что завершения второй волны COVID-19 в марте 2021 года ожидают как украинские эпидемиологи, так и зарубежные.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 тыс. 882 новых случая COVID-19, умерли 229 человек. За все время пандемии COVID-19 заболели 661 тыс. 858 человек, выздоровели 307 тыс. 778, умерли 11 тыс. 492.

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Автор: Константин Гончаров