цей матеріал доступний українською

Еще один депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом

18:03, 28 мая 2020
Общество
238 0
Валерий Божик / фото УНИАН

Читайте такжеОслабление карантина в Украине: когда откроют бассейны и спортзалы

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его данным, коронавирусом заразился представитель "Слуги народа" Валерий Божик.

Гончаренко сообщил о болезни Валерия Божика / фото скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп Юрий Аристов из фракции "Слуга народа" заразился Covid-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter