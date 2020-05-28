Еще один депутат от "Слуги народа" заразился коронавирусом
18:03, 28 мая 2020Общество
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Депутат Валерий Божик заразился COVID-19.
Валерий Божик / фото УНИАН
В Верховной Раде еще один нардеп заразился коронавирусом.
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Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его данным, коронавирусом заразился представитель "Слуги народа" Валерий Божик.
Гончаренко сообщил о болезни Валерия Божика / фото скриншот
Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп Юрий Аристов из фракции "Слуга народа" заразился Covid-19.
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