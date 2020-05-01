Психоз власти превращается в психоз населения. Почему опасно метить дома, в которых есть больные коронавирусом

Андрей Золотарев

В Днепре на домах, где проживают люди, которые были госпитализированы с Covid-19, появились объявления, предупреждающие об этом остальных жильцов. Однако, когда человек, страдающий от неврозов, находится на карантине или в самоизоляции, велик риск, что невроз перерастает в психоз. И важно, чтобы власти своими действиями не способствовали этому.

Власти Днепра уже отличились ранее копанием шестисот могил, которые отрыли для жертв эпидемии коронавируса. Нынешняя инициатива с «метками» на домах, где проживают зараженные коронавирусом или госпитализированные с подозрением на него – это инициатива из того же разряда. Какими бы ни были при этом медицинские соображения, однако в нынешних условиях это может привести к острым конфликтам и травле людей, зараженных Covid-19.

А развешивать объявления на домах о том, что кто и чем там заболел – плохая идея, так как это может привести к эксцессам

Кроме того, подобные действия являются элементарным нарушением прав человека. Ведь, по сути, речь идет о разглашении конфиденциальной медицинской информации, которая должна оставаться сугубо между врачом и пациентом. А развешивать объявления на домах о том, что кто и чем там заболел – плохая идея, так как это может привести к эксцессам. Например, в селе Киевской области председатель сельсовета устроил травлю санитарки только потому, что она работает в Александровской больнице, принимающей больных коронавирусом, и ездит в Киев на работу.

Пусть на этих объявлениях нет ни указания квартир, ни имен. Однако люди быстро сами поймут, о ком идет речь. Соседа вычислят легко.

Так что психоз власти легко будет трансформироваться в психоз у населения. А к чему это может привести, страшно представить. Посмотрите хотя бы на случившееся в Харькове – женщина ходила по улицам с отрезанной головой собственного ребенка. Это – классический пример: все считали эту женщину нормальной, но невроз легко перерос в психоз и принял столь ужасную форму. Потому с подобными вещами лучше не играть.

Ранее, когда существовал прокурорский надзор, подобная «художественная самодеятельность» местных властей опротестовывалась прокурором. Сейчас же, если Киев не одернет, то все это сойдет авторам идеи с рук.

Испугать население в начале карантина имело бы смысл, в этом было бы рациональное зерно. Но сейчас, когда карантин в Украине отменяется «снизу», это не актуально

Не спорю, есть немало тех, кто приветствует данную инициативу власти и видит в ней пользу. Однако, когда Христа распинали, многие тоже это приветствовали. Важно сохранять здравый смысл и рассудок, чтобы понимать возможные последствия.

Испугать население в начале карантина имело бы смысл, в этом было бы рациональное зерно. Но сейчас, когда карантин в Украине отменяется «снизу», это не актуально. Работа со страхом ни к чему, кроме издержек, не приведет. То есть, если бы это сделали месяц назад, это бы было в какой-то мере оправдано, но на данном этапе это лишь будет множить конфликты в социуме. А на эпидемиологическую ситуацию этот шаг никак позитивным образом не повлияет.

Наряду с этим новшеством, мэрия Днепра запустила электронную карту с локациями, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, без указания конкретных домов. Это делается, чтобы люди понимали, в каких районах Днепра есть заболевшие и, заходя в какие магазины или аптеки, нужно оценивать риски и быть предельно бдительными, соблюдать правила гигиены. Подобная практика не нова. Такая же карта локаций существует и в Израиле, и в некоторых европейских странах. В этом случае никоим образом права человека не нарушаются и выдержан баланс.

Такой подход вполне приемлем. Это – полезная практика. Но «метить» дома – это другая история. А если завтра начнут метить квартиры больных коронавирусом, а послезавтра заставят носить метку, что ты болеешь? Как говорят, «що занадто, то нездраво».

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»