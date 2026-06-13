Какие методы работают против голубей на балконе: как убрать птиц, чтобы им не навредить

Близкое оседство с дикими птицами может быть небезопасным.

Существует несколько действенных способов сделать так, чтобы птицы не оставляли следы своей жизнедеятельности на балконе или террасе. Никому ведь не нравится, когда мебель на открытой террасе испачкана, или когда приходится переступать через птичий помет на балконе. Кроме того, это негигиенично, поскольку птицы могут быть заражены болезнями. Семь способов защитить жилье от птиц собрал сайт Southern Living.

Для начала, следует обрезать ветки, которые могут вырасти над открытой террасой. Такие ветки могут стать любимым место ночевки птиц, и к утру вы обязательно это обнаружите на мебели или перилах.

Если речь идет о частном доме, то птиц могут привлекать кустарники со съедобными ягодами. Такие растения лучше пересадить подальше от дома. В крайнем случае, можно обрезать ягоды, которые расположены близко к террасе или патио. Также подальше от крыльца следует расположить кормушки и поилки для птиц.

Видео дня

Чем можно отпугнуть птиц

Если птицы привыкли собираться в каком-либо месте дома, то там можно расположить фигурку хищника – это может быть пластиковый силуэт совы или ястреба в натуральную величину. Каждые несколько дней нужно менять положение, чтобы птицы не привыкли и не перестали боятся. Наиболее эффективны фигурки хищников, которые постоянно двигаются. Например, раскачиваются на ветру. Можно приобрести специальный воздушный шар, на котором нарисованы большие глаза. Для птиц он будет выглядеть, как угроза и они не будут подлетать близко к нему.

Светоотражающая лента, ветряки и вертушки, и даже старые компакт-диски могут использоваться для отпугивания птиц. Сочетание мигающего света и движения пугает их.

Также отпугивать птиц могут ветроуказатели примерно. Особенно, если они будут сделаны из светоотражающий материалов. Взмахи и хлопки ветроуказателя также могут испугать птиц.

Как избавится от голубей на балконе - больше советов

Напомним, что если голуби облюбовали фасад вашего дома, то там можно натянуть леску или ленту, чтобы они больше не могли садиться на это место. Также можно попробовать опрыскивать фасад мятным или эвкалиптовым маслом - их резкие запахи отпугнут птиц.

Существуют также ультразвуковые отпугиватели птиц. Они воспроизводят ультразвук, который слышен только пернатым и не нравится им. Еще более эффективными считаются отпугиватели, которые воспроизводят голос хищника.

Вас также могут заинтересовать новости: