Высокая скорость оказалась недостатком для зенитных дронов, – Business Insider

Более высокая скорость означает меньшее время полета, а этот параметр гораздо важнее.

Украинская компания "Дикі шершні", производящая один из самых известных отечественных дронов-перехватчиков Sting, в ходе разработки беспилотника пришла к неожиданному выводу: высокая скорость не всегда помогает эффективнее уничтожать российские дроны типа Shahed. Об этом пишет Business Insider, журналисты которого побывали на тренировочной площадке вблизи Киева и наблюдали за работой беспилотника.

Как отмечает издание, Sting стал одним из ключевых средств борьбы Украины с российскими дронами-камикадзе. По данным производителя, только в апреле этого года эти перехватчики уничтожили около 1500 российских беспилотников типа Shahed.

Работа над Sting активизировалась в конце 2024 года, когда Украина искала новые способы усиления противовоздушной обороны на фоне роста масштабов российских атак. Уже весной 2025 года дрон добился своего первого подтвержденного уничтожения цели.

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Во время первоначальной разработки инженеры сделали ставку прежде всего на скорость. Первые версии Sting имели другую форму и могли разгоняться более чем до 320 км/ч, что значительно превышало скорость российского "Шахеда".

Однако боевые испытания и консультации с украинскими военными заставили пересмотреть этот подход. Представитель "Диких шершней" рассказал изданию, что военные подчеркивали важность не только скорости, но и продолжительности полета. "Скорость не всегда является главным фактором. Время нахождения в воздухе также важно", – вспоминает собеседник компании слова военных.

В результате конструкторы снизили максимальную скорость Sting примерно до 280 км/ч. Это позволило увеличить время полета, повысить надежность системы в боевых условиях и упростить подготовку к выполнению задач.

По информации компании, нынешняя версия Sting может находиться в воздухе более 20 минут, подниматься на высоту до 7 тысяч метров и стоит менее 2 тысяч долларов. Это в разы дешевле ракет-перехватчиков и значительно дешевле самих Shahed, которые оцениваются в десятки тысяч долларов.

Разработка продолжает совершенствоваться на основе отзывов военных. В частности, компания создала модификации с различными камерами для дневных и ночных операций и для работы в различных условиях освещения. В то же время российские войска также модернизируют свои беспилотники, оснащая их камерами и повышая маневренность.

"Дикі шершні" отмечают, что эффективность Sting растет со временем. При благоприятных условиях отдельные подразделения демонстрируют результативность более 90%.

Важным шагом стал и запуск в марте технологии дистанционного управления Hornet Vision. Она позволяет операторам управлять дронами-перехватчиками на расстоянии сотен километров от места запуска, находясь в безопасных районах. По словам представителя компании, "это позволяет опытным пилотам – лучшим пилотам – управлять большим количеством систем вооружения, использовать большее количество дронов на больших расстояниях".

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, украинские военные начали применять новые проникающие боеприпасы для тяжелых дронов, способные пробивать укрытия и земляные перекрытия, которые ранее считались надежными. Конструкция с заостренным носовым элементом и взрывателем с задержкой позволяет бомбе взрываться уже внутри блиндажей или под слоем грунта.

Это делает традиционные средства защиты – сетки, клетки и земляные укрытия – значительно менее эффективными и вызывает беспокойство у российских военных блогеров. Россия пока не располагает собственными тяжелыми бомбардировщиками-дронами в больших масштабах, что дает Украине существенное преимущество.

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