Известный блогер разбил элитный спорткар за $350 тысяч в ДТП под Киевом: все подробности (фото)

Авария произошла вечером 12 июня.

Вечером 12 июня недалеко от Киева в ДТП попал известный украинский блогер и фитнес-тренер Сергей Данилец. Он был за рулем элитного спорткара Aston Martin DB12, стоимость которого составляет около 350 тысяч долларов. В момент аварии в салоне находился его маленький сын Максим.

Информацию о ДТП в своем Instagram подтвердила супруга блогера Анастасия Данилец. По ее словам, она приехала на место ДТП спустя 15 минут. При этом она заверила, что ребенок не сидел у блогера на руках, как пишут в сети, а также рассказала, в каком они состоянии после аварии.

"Макс не сидел у Сережи на руках, как пишут паблики, это неправда. Он был пристегнут и сидел на своем месте. С Максом и Сережей все хорошо. Отделались маленькими ссадинами от подушек безопасности… Не накручивайте бигуди в тех пабликах… Слава Богу, что все целы и здоровы", - написала она.

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Также Данилец подчеркнула, что ее муж не дрифтовал за рулем:

"И не хотел дрифтовать. Он просто ехал с ребенком за продуктами. Машину просто занесло".

Напомним, ранее УНИАН писал, в ДТП погибла известная украинская TikTok-блогерша Vikunciy.

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