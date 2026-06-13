Гороскоп на неделю: Весам - карьера и новый этап, Девам - дружба

Тельцам советуют снизить напряжение и восстановить баланс.

Составлен гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года для всех знаков Зодиака. В этот период особенно укрепляется ощущение поддержки, а любые попытки наладить отношения с окружающими проходят легче, чем обычно.

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Овен

Неделя будет активной и заметной: внимание окружающих окажется сосредоточено на вас. В начале недели Луна и Юпитер в Раке принесут эмоциональное восстановление и ощущение поддержки, особенно если ранее вы чувствовали давление или усталость. Это поможет вернуть ощущение внутреннего контроля и стабильности. В середине недели Луна во Льве усилит вашу уверенность и добавит вдохновения, особенно в общении и творческих процессах. Поддержка Венеры сделает взаимодействие с людьми более теплым и продуктивным. К выходным Луна в Деве поможет структурировать мысли и сосредоточиться на практических вопросах.

Телец

Неделя откроет возможности для роста личных проектов и творческих идей. Луна в Раке в начале периода усилит воображение и вдохновение, помогая находить нестандартные решения. Середина недели под влиянием Луны во Льве и Венеры в этом же знаке активизирует творческую энергию и внутреннее чувство вкуса. Это благоприятное время для самовыражения, работы с эстетикой и обновления привычных подходов. Творческая деятельность поможет снизить напряжение и восстановить баланс. К выходным Луна в Деве усилит потребность в общении и поддержке со стороны близких людей.

Близнецы

Неделя продолжит темы нового этапа, начатого недавним новолунием в вашем знаке. Это период формирования долгосрочного направления и постепенного раскрытия новых возможностей. В начале недели Луна в Раке даст инструменты для реализации планов и усилит желание учиться и развиваться. Поддержка Юпитера поможет легче воспринимать новую информацию и расширять кругозор. В середине недели Луна во Льве вместе с Венерой выведет вас в центр внимания. Ваши идеи и интеллект будут особенно заметны и оценены окружающими. К выходным Луна в Деве усилит аналитическое мышление.

Рак

Начало недели пройдет под сильным влиянием Луны в вашем знаке, что усилит эмоциональную чувствительность и потребность в поддержке. Юпитер добавит ощущение расширения возможностей и внутреннего роста. В середине недели акцент сместится на финансовые и личные ресурсы. Луна во Льве в соединении с Венерой может стимулировать пересмотр материальных вопросов, а также заставить задуматься о ценности собственных усилий. К выходным Луна в Деве усилит стремление к обучению и расширению кругозора. Может появиться интерес к новым знаниям, курсам или путешествиям. Этот период будет способствовать развитию и внутреннему обновлению.

Лев

Неделя будет особенно яркой благодаря присутствию Венеры в вашем знаке. Это усилит уверенность, привлекательность и ощущение внутренней силы. В начале периода Луна в Раке поможет сосредоточиться на внутреннем состоянии и понять, где вы хотите развиваться дальше. Это время подготовки и накопления ресурсов. В середине недели Луна в вашем знаке в соединении с Венерой усилит личное влияние и эмоциональную выразительность. Это благоприятный момент для общения, творчества и реализации личных целей. К выходным Луна в Деве призовет к паузе и анализу. Это подходящее время для восстановления сил и переоценки приоритетов.

Дева

Неделя будет связана с переосмыслением социальных связей и вниманием к окружению. Появится больше желания поддерживать других и участвовать в совместных процессах. Луна в Раке усилит ценность дружбы и взаимодействия с близкими людьми. Это эмоционально поддерживающий период. В середине недели Луна во Льве и Венера в этом же знаке направят внимание внутрь себя. Это хорошее время для отдыха, восстановления и внутренней работы. К выходным Луна в вашем знаке усилит уверенность и инициативность.

Весы

В начале недели Луна в Раке активирует сферу карьеры и ответственности. Это время, когда важно проявлять собранность и определять направление развития. В середине недели Луна во Льве принесет ощущение перехода к новому этапу. Появится возможность осмыслить прошлый опыт и сделать выводы, которые помогут в будущем. К выходным Луна в Деве усилит внутренние процессы анализа и восстановления.

Скорпион

Неделя откроет возможности для роста и расширения горизонтов. В начале периода водная энергия Луны в Раке усилит интуицию и внутреннюю уверенность. В середине недели Луна во Льве вместе с Венерой обозначит долгосрочные цели и поможет увидеть направления развития на будущее. Это время стратегического планирования и переоценки приоритетов. К выходным появится желание структурировать знания и опыт.

Стрелец

Неделя станет периодом осмысления прошлого опыта и подготовки к новому циклу. В начале периода Луна в Раке усилит эмоциональную глубину и интуитивное понимание происходящего. В середине недели Луна во Льве пробудит интерес к путешествиям, обучению и новым впечатлениям. Это время расширения горизонтов. К выходным Луна в Деве усилит внимание к карьере и социальной роли. Появится необходимость действовать более осознанно и ответственно.

Козерог

Начало недели акцентирует тему отношений и взаимодействия с другими людьми. Луна в Раке усилит потребность в гармонии и взаимопонимании. В середине недели Луна во Льве и Венера помогут отпустить старые эмоциональные установки и начать внутреннее обновление. К выходным Луна в Деве усилит стремление к знаниям и расширению опыта. Это период анализа и поиска новых решений.

Водолей

Неделя будет сосредоточена на повседневных делах и обязанностях. Луна в Раке напомнит о необходимости соблюдать баланс и порядок. В середине недели Луна во Льве улучшит коммуникацию и взаимодействие с партнерами. Общение станет более открытым и продуктивным. К выходным Луна в Деве поможет лучше понять собственные границы и укрепить внутреннюю устойчивость.

Рыбы

Неделя начнется с улучшения общения и эмоциональной близости с окружающими. Луна в Раке усилит чувствительность и способность к сопереживанию. В середине недели Луна во Льве и Венера принесут вдохновение и новые идеи, а также усилят уверенность в себе. К выходным Луна в Деве направит внимание внутрь себя. Это период самоанализа, корректировки планов и внутреннего роста.

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