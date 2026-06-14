14 июня есть несколько международных и православных праздников.

Дата четырнадцатого июня будет очень значимой для верующих - им стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник проводится в Православной церкви Украины. Также на эту дату назначено важное международное событие. А народные верования сегодняшнего дня предупреждают о действиях, которые могут навлечь беду.

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Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно 14 июня по всей планете, включая Украину, проводится Всемирный день донора. Во время войны потребность в донорской крови в нашей стране особенно большая. Поэтому это отличный повод сходить в ближайший центр крови и сделать пожертвование. Донором может быть совершеннолетний человек с весом не менее 50 килограммов без хронических заболеваний. Процедура сдачи занимает не более 15 минут.

Какой сегодня праздник в мире

Как уже упоминалось ранее, главным международным событием дня является День доноров, выражающий благодарность таким людям. Цель этого торжества - популяризовать донации и призвать население чаще сдавать кровь.

Однако есть ещё некоторые международные праздники сегодня - День американского флага, День ванны, День любителей вязания, День работников склада и День клубничного торта.

Какой сегодня праздник церковный

В сегодняшнее число по новому стилю в православии проводятся богослужения в честь чудотворца и пророка Елисея и патриарха Мефодия Константинопольского. Им молятся о выполнении желания и о восстановлении справедливости. По старому календарю чтят мученика Юстина Философа и целителя Агапита Киево-Печерского.

Также в Украине есть особенный переходящий праздник 14 июня. Через две недели после Троицы верующие отмечают Воскресенье всех святых украинского народа. В честь события в храмах вспоминают всех мучеников, праведников и священнослужителей, которые жили на украинской земле - в том числе и тех, кто остался неизвестным истории.

Какой сегодня праздник в народе

Давние украинские приметы про 14 июня так предсказывают будущую погоду:

кукушка долго кует - к тёплым и ясным дням;

если утром небо голубое, то будет хороший урожай ячменя;

пасмурно - к затяжной непогоде;

лягушки очень громко квакают - к долгим ливням.

Очень удачным народный праздник сегодня в Украине считается для любой работы по дому, а также сбора и приготовления ягод. Верующим день можно провести на богослужении в церкви. Есть поверье, что надетая в храм одежда получит целебные свойства. Ещё есть обычай на согласие между влюбленными - для этого нужно провести вечер вместе за общим делом.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом употребление алкоголя, а также мясных и молочных изделий. Не стоит лениться и откладывать на потом важные дела, иначе у вас ничего не будет получаться. Также не рекомендуется в праздник сегодня рубить деревья и топтать траву, чтобы не навлечь на себя беду.

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