Дата четырнадцатого июня будет очень значимой для верующих - им стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник проводится в Православной церкви Украины. Также на эту дату назначено важное международное событие. А народные верования сегодняшнего дня предупреждают о действиях, которые могут навлечь беду.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Ежегодно 14 июня по всей планете, включая Украину, проводится Всемирный день донора. Во время войны потребность в донорской крови в нашей стране особенно большая. Поэтому это отличный повод сходить в ближайший центр крови и сделать пожертвование. Донором может быть совершеннолетний человек с весом не менее 50 килограммов без хронических заболеваний. Процедура сдачи занимает не более 15 минут.
Какой сегодня праздник в мире
Как уже упоминалось ранее, главным международным событием дня является День доноров, выражающий благодарность таким людям. Цель этого торжества - популяризовать донации и призвать население чаще сдавать кровь.
Однако есть ещё некоторые международные праздники сегодня - День американского флага, День ванны, День любителей вязания, День работников склада и День клубничного торта.
Какой сегодня праздник церковный
В сегодняшнее число по новому стилю в православии проводятся богослужения в честь чудотворца и пророка Елисея и патриарха Мефодия Константинопольского. Им молятся о выполнении желания и о восстановлении справедливости. По старому календарю чтят мученика Юстина Философа и целителя Агапита Киево-Печерского.
Также в Украине есть особенный переходящий праздник 14 июня. Через две недели после Троицы верующие отмечают Воскресенье всех святых украинского народа. В честь события в храмах вспоминают всех мучеников, праведников и священнослужителей, которые жили на украинской земле - в том числе и тех, кто остался неизвестным истории.
Какой сегодня праздник в народе
Давние украинские приметы про 14 июня так предсказывают будущую погоду:
- кукушка долго кует - к тёплым и ясным дням;
- если утром небо голубое, то будет хороший урожай ячменя;
- пасмурно - к затяжной непогоде;
- лягушки очень громко квакают - к долгим ливням.
Очень удачным народный праздник сегодня в Украине считается для любой работы по дому, а также сбора и приготовления ягод. Верующим день можно провести на богослужении в церкви. Есть поверье, что надетая в храм одежда получит целебные свойства. Ещё есть обычай на согласие между влюбленными - для этого нужно провести вечер вместе за общим делом.
Что нельзя делать сегодня
Под строгим запретом употребление алкоголя, а также мясных и молочных изделий. Не стоит лениться и откладывать на потом важные дела, иначе у вас ничего не будет получаться. Также не рекомендуется в праздник сегодня рубить деревья и топтать траву, чтобы не навлечь на себя беду.