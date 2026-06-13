Эта 24-минутная рок-классика 1970 года стала революционным гимном

"Atom Heart Mother" считается значимой композицией в истории прогрессивного рока в целом.

Культовая композиция легендарной британской группы Pink Floyd "Atom Heart Mother" (1970), длительностью почти 24 минуты, стала прорывным гимном и произвела значительный эффект в жанре рок-музыки, пишет журнал Parade.

Выпущенная 56 лет назад композиция она полностью заняла первую сторону виниловой пластинки альбома и до сих пор остается знаковой для творчества коллектива.

"Atom Heart Mother" была заглавным треком пятого студийного альбома группы и сразу привлекла внимание своей необычной продолжительностью.

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Отмечается, что "Atom Heart Mother" не попала в чарты как сингл, а вот альбом добился заметного коммерческого успеха. Он занял 1-е место в британском чарте альбомов и 55-е место в американском Billboard 200. Этот релиз стал коммерческим прорывом для Pink Floyd и принес группе первое лидерство в чартах и широкое признание публики.

Рок-классика "Atom Heart Mother" – что важно знать

Как пишет журнал, композиция выделяется не только продолжительностью в 23 минуты 44 секунды, но и смелым экспериментальным звучанием.

Трек объединяет элементы прогрессивного рока и экспериментальной классической музыки. На протяжении всего трека звучание разделено на шесть частей, в которых используются оркестровые инструменты, включая духовую секцию, а также нестандартные вокальные решения. Такая структура позволила группе выйти за пределы традиционного рока и создать произведение с почти кинематографическим звучанием.

Спустя более пяти десятилетий после выхода "Atom Heart Mother" по-прежнему считается критиками значимой работой не только в дискографии Pink Floyd, но и в истории прогрессивного рока в целом. В цифровую эпоху композиция сохраняет популярность, собрав более 14,5 миллиона прослушиваний на Spotify.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1977 года снова ворвался в чарты спустя почти 50 лет.

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