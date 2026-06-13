Клопотенко женился: свадьба прошла в необычном формате (видео)

Изюминкой празднования стал летний ливень.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко женился на специалисте по коммуникациям Екатерине Воскресенской. Радостной новостью он поделился в Instagram.

"Официально муж и жена. Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и обслуживающему персоналу", – написал Евгений.

Тем, кто хочет поздравить молодоженов, Клопотенко посоветовал отправить донат ВСУ, благодаря которым украинцы сегодня имеют возможность жить и любить.

Как видно из опубликованных кадров, свадебные гуляния действительно прошли под открытым небом, как ранее и обещал Евгений. И дождливая погода не только не внесла коррективов, но скорее добавила изюминки и впечатлений молодоженам и гостям.

Свадьба Клопотенко: что известно

Как писал УНИАН, об отношениях с Екатериной Воскресенской знаменитый кулинар сообщил поклонникам осенью прошлого года. В январе Клопотенко сделал предложение любимой. При этом сообщалось, что пара обсуждает возможность заключения брачного договора.

Позже Евгений рассказал, что планирует провести необычную свадебную церемонию, которая больше соответствовала бы украинским традициям.

"Свадьбу мы планируем праздновать не в ресторане, а на улице. Это будет не шатер, но будут украинские традиции. Это будет не гуляние, потому что сейчас я не считаю, что нужно гуляние. Это будет празднование традиций. Мы хотим возродить традиции и показать всем, что если вы хотите это возрождать – делайте", – рассказывал Клопотенко в марте.

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