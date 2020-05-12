В Минобразования назвали даты проведения ВНО-2020
Внешнее независимое оценивание в Украине в этом году может пройти в июне и июле.
Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".
"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала она.
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По ее словам, даты приема в высшие учебные заведения также были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочили и подачу документов, она будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.
"Относительно выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по иной процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", - сказала она.
И.о. министра также рассказала о том, как и когда завершится учебный год в школах.
"В школах обучение продлится до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что оно будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Что же касается дошкольных учебных заведений, здесь нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала она.
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Мандзий добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учреждения образования, смогут изменить место прохождения внешнего независимого оценивания.
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