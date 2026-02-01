У Украины есть шанс завершить войну до ноября, - Зеленский

Зеленский считаеет, что сейчас у Украины есть "окно возможностей".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шанс завершить войну до осени – до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. Об этом он сказал в интервью SkyNews.

На вопрос о том, насколько Украина близка к достижению мира, он ответил, что есть "окно возможностей" между настоящим моментом и промежуточными выборами в США в ноябре.

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс... Это зависит от этих месяцев, от того, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал он.

Видео дня

Он также сказал, что у США есть возможность положить конец войне, но для этого нужно оказать большее давление на Москву.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал администрацию в Вашингтоне ужесточить санкции в отношении семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие, утверждая, что только усиление давления заставит Москву серьезно отнестись к переговорам.

Война в Украине - новости

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пообещал, что не подпишет мирное соглашение между Украиной и Россией до тех пор, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет поднимать против них оружие.

Тем временем на следующей неделе запланирована новая встреча Вашингтона, Киева и Москвы, в ходе которой три стороны оценят возможность достижения прогресса в организации встречи Зеленского с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: