Российские оккупанты выбрали новую тактику обстрела украинских объектов инфраструктуры и нарастили возможности. Тем временем Силы Обороны пытаются догнать темпы оккупантов, но пока не достигли нужного уровня.

Зима может быть сложной. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Они сейчас выбрали новую тактику – кроме того, что бьют по крупным объектам электрогенерирующих, они начали выбивать трансформаторные станции возле городов, городков и поселков, тем самым оставляя их без света", – говорит нардеп.

Он добавил, что россиянам удалось масштабировать производство шахедов и платформ для их запуска.

"Мы наращиваем сейчас потенциал, в том числе, по сбиванию шахедов. Недавно мы с министром обороны и министром цифровой трансформации посещали штабы по борьбе с шахедами. Мы работаем, но это сложно – Россия масштабировалась и мы не успеваем за ними, если говорить о перехватчиках", – комментирует Костенко.

По словам нардепа, этой зимой перед Украиной возникают серьезные угрозы, если РФ решит спровоцировать здесь блэкауты. А также из-за того, что украинская энергетика истощена обстрелами в течение трех лет.

"Государство готовится к тяжелому сценарию. Созданы запасные батарейные станции. Наши люди готовы... Я думаю, комплексно – мы ее точно пройдем. Вопрос в том, будет ли она тяжелая, или очень тяжелая", – констатировал Роман Костенко.

Удары России по энергетике Украины

В ночь на 9 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область. В результате обстрела город Черноморск погрузился во тьму – электроснабжение отсутствовало во всей Черноморской территориальной общине, кроме села Бурлачья Балка.

Кроме того, РФ уничтожила более половины добычи газа в Украине, сообщает издание Bloomberg. Предположительно, государству придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.

