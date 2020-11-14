Предварительно дополнительные ограничения в выходные дни установили на три недели.

С сегодняшней субботы, 14 ноября, в Украине начали действовать дополнительные ограничения в рамках введенного по всей территории страны карантина выходного дня.

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Карантин выходного дня: запреты и ограничения

Дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, в выходные дни в Украине запрещена работа:

предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос),

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений;

субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, (кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами).

В частности, под запрет попали салоны красоты, фитнес-центры, спортзалы и бассейны.

Когда действует карантин выходного дня

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Сколько продлится карантин выходного дня

По имеющейся информации, предварительно ограничения установили на три недели - с 14 ноября по 30 ноября 2020 года.

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Автор: Катерина Шварц