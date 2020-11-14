С сегодняшней субботы, 14 ноября, в Украине начали действовать дополнительные ограничения в рамках введенного по всей территории страны карантина выходного дня.
Читайте такжеСтало известно, кто и как будет контролировать соблюдение карантина выходного дня в Киеве (документ)Соответствующее решение об ужесточении карантина принял Кабинет министров 11 ноября.
Карантин выходного дня: запреты и ограничения
Дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, в выходные дни в Украине запрещена работа:
предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос),
торгово-развлекательных центров;
развлекательных заведений;
субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, (кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами).
В частности, под запрет попали салоны красоты, фитнес-центры, спортзалы и бассейны.
Когда действует карантин выходного дня
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Сколько продлится карантин выходного дня
По имеющейся информации, предварительно ограничения установили на три недели - с 14 ноября по 30 ноября 2020 года.
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