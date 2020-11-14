Сумские предприниматели предлагают, если нет возможности вообще отказаться от карантина выходного дня, то хотя бы перенести эти дни.

В Сумах хотят перенести карантин выходного дня на другие дни. В качестве альтернативы предлагают понедельник и вторник.

Как сообщает издание "Ваш шанс", это обсудили на внеочередном заседании сегодня, 14 ноября, в Сумском горисполкоме, когда рассматривали вопрос "карантина выходного дня".

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Сумские предприниматели предлагают, если нет возможности вообще отказаться от карантина выходного дня, то хотя бы перенести эти дни на понедельник и вторник. Так местный бизнес меньше пострадает.

"Сегодня некоторые города совсем не согласны с карантином выходного дня. Но никто на это не реагирует — карантин никто не отменяет. Мы же предлагаем в понедельник обратиться в Кабмин и поменять субботу и воскресенье на понедельник и вторник. Это будет определенным компромиссом. Сомневаюсь, что кто-то откажется от локдауна в нынешней ситуации из-за коронавируса. Возможно, дальше будут более жесткие меры. Но сейчас мы, по крайней мере, можем попробовать и смягчить ситуацию для бизнеса. Тем более, что это предложение самого бизнеса. Это вариант выхода из сложившейся ситуации ", — сказал мэр Сум Александр Лысенко.

В результате за проект решения поддержать предпринимателей и обратиться к правительству с просьбой перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник проголосовали 13 членов исполкома.

Напомним, что во Львове полицейские заблокировали работу крупнейших рынков из-за карантина выходного дня. Речь идет как минимум о четырех рынки "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также торговый центр на Сыхове "Искра".

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня, заявили мэры Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

13 ноября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине будет увеличено количество рейдовых групп, которые проверяют соблюдение карантинных норм субъектами хозяйствования. Сейчас работает около тысячи рейдовых групп.

С начала карантина в Украине правоохранители составили 50,5 тыс. админпротоколов о нарушении ограничений. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы на почти 20 млн грн.

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Автор: УНИАН