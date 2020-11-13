Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что будет увеличено количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.
Об этом шла речь на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По словам Клименко, сейчас работает около тысячи рейдовых групп, впрочем их количество будет увеличено. Они будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.
Отмечается, что только с начала недели проверено почти 40 тысяч заведений, составлено более 3 тысяч 200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства.
"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тысяч административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти на 20 млн грн. За неделю выявлено 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов", - рассказал Клименко.
Он также подчеркнул проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости безусловного соблюдения установленных карантинных ограничений.
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Карантин выходного дня: что известно
11 ноября Кабмин принял решение о введение в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.
В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантинных мер в выходные дни действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования.
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