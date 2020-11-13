Правоохранители будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что будет увеличено количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм.

Об этом шла речь на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам Клименко, сейчас работает около тысячи рейдовых групп, впрочем их количество будет увеличено. Они будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

Отмечается, что только с начала недели проверено почти 40 тысяч заведений, составлено более 3 тысяч 200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства.

"Всего с начала действия карантина составлено 50,5 тысяч административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти на 20 млн грн. За неделю выявлено 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов", - рассказал Клименко.

Он также подчеркнул проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости безусловного соблюдения установленных карантинных ограничений.

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Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введение в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.

В частности, в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будние дни, дополнительно будет запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства об усилении карантинных мер в выходные дни действует безусловно и подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования.

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Автор: Таня Поляковская